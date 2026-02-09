Iran : Ali Larijani se rendra mardi à Oman pour des pourparlers avec les États-Unis

Ali Larijani, qui occupe la fonction de secrétaire de la principale instance chargée de la sécurité en Iran, effectuera mardi une visite officielle à Oman, a-t-il indiqué. Il conduira une délégation et entamera des entretiens avec des responsables omanais, selon une note diffusée lundi sur son compte Telegram.

Le communiqué précise que ces rencontres permettront d’évoquer l’évolution récente des dossiers régionaux et internationaux ainsi que les axes de coopération bilatérale à différents niveaux. Larijani devrait ainsi aborder des sujets stratégiques mêlant sécurité et diplomatie, sans que la note n’en donne de détail exhaustif.

Oman, qui joue régulièrement le rôle d’intermédiaire entre Téhéran et Washington, accueille depuis vendredi des discussions directes entre l’Iran et les États-Unis. Il s’agit du premier échange de ce type depuis le conflit de douze jours survenu en juin, déclenché par Israël et marqué par une brève implication des forces américaines.

Le rôle d’Oman comme médiateur