Iran: 02 policiers tués dans des affrontements dans le sud-est du pays

Deux officiers de police ont perdu la vie au cours d’échanges de tirs avec des criminels dans la région du sud-est de l’Iran. L’agence officielle Irna a rapporté que les affrontements ont eu lieu samedi 11 mars.

Deux policiers ont été abattus alors qu’ils étaient en train d’effectuer une patrouille de routine dans la ville de Zahedan, située dans la province de Sistan-et-Baloutchistan. Selon les informations reçues, les autorités ont immédiatement lancé une enquête sur l’incident pour déterminer les circonstances exactes de la fusillade.

La région du sud-est de l’Iran, frontalière avec le Pakistan et l’Afghanistan, est considérée comme une zone à haut risque en raison de la présence de groupes criminels et de trafiquants de drogue. Les forces de sécurité iraniennes ont intensifié leurs efforts pour contrôler la contrebande de drogue et les activités terroristes dans la région ces dernières années.

Les attaques contre les forces de sécurité iraniennes sont relativement courantes dans la région, mais elles ont diminué ces derniers mois en raison des mesures de sécurité renforcées. Cependant, cet incident tragique rappelle les défis auxquels les forces de sécurité iraniennes sont confrontées dans leur lutte contre le crime organisé et le terrorisme dans cette région sensible.