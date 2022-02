Irak: plusieurs combattants de Daech neutralisés au nord du pays

Une opération de ratissage dans le gouvernorat de Salah al-Din, dans le nord de l’Irak, a permis à l’armée de neutraliser plusieurs combattants de Daech et blessé un autre.

Dans un communiqué jeudi, l’armée irakienne a annoncé avoir mené une offensive contre les combattants de Daech dans le gouvernorat de Salah al-Din, dans le nord du pays. D’après le porte-parole de l’armée, le général de division Yahya Rassoul, 2 tireurs d’élite affiliés au groupe terroriste ont été tués dans un raid aérien mené par les avions de combat irakien, alors qu’ils tentaient d’attaquer les forces de sécurité.

« un membre de Daech a tenté d’ouvrir le feu sur des hélicoptères militaires, lors d’une opération d’inspection à Salah al-Din », a rapporté l’agence Anadolu, citant un deuxième communiqué du porte-parole de l’armée irakienne. « Le terroriste a été immédiatement neutralisé et un autre blessé », ajoute le communiqué, précisant que l’opération de ratissage est toujours en cours pour traquer les autres combattants.

Organisation ultra-radicale sunnite, le groupe Daech ou État islamique (EI) a connu un essor fulgurant en 2014, proclamant un « califat », en Irak et en Syrie. Il a revendiqué de nombreux attentats en Europe dont ceux du 13 novembre 2015 à Paris, et du 14 juillet à Nice, les pires jamais commis en France. Depuis, il a subi une série de revers jusqu’à perdre tout territoire en Irak et en Syrie. Il a également perdu son chef Abou Bakr al-Baghdadi lors d’une opération américaine le 27 octobre 2019. Il a depuis annoncé la désignation d’Abou Ibrahim al-Hachemi al-Qourachi comme son successeur.