Irak: le renseignement turc neutralise un cadre clé du PKK au nord du pays

Une opération antiterroriste de grande envergure a été menée par le Renseignement turc (MIT) dans le nord de l’Irak. Selon les autorités turques, cette offensive a abouti à la neutralisation du terroriste Remzi Avci, également connu sous le pseudonyme « Çiya Amed ». Considéré comme un cadre de haut niveau du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), Avci était prétendument l’ « officier de Kirkouk » pour l’organisation.

Remzi Avci, qui avait rejoint les rangs du PKK en 1992, était activement impliqué dans des activités terroristes en Syrie et en Irak. Il a été identifié comme l’organisateur des manifestations du PKK à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie, et était responsable d’opérations terroristes à Afrin en Syrie, ainsi que dans les régions de Sinjar et de Gara en Irak.

La « catégorie rouge » de la liste des personnes recherchées pour terrorisme établie par le ministère de l’intérieur turc comprenait le nom de Remzi Avci. L’opération spéciale qui a abouti à sa neutralisation a été menée de manière coordonnée par le MIT de l’autre côté de la frontière.