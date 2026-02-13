Irak : L’armée américaine annonce la fin du transfert des détenus de l’EI depuis la Syrie

Le Commandement central des forces américaines pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé vendredi avoir bouclé l’opération visant à relocaliser depuis la Syrie des personnes soupçonnées d’appartenir au groupe État islamique vers des établissements pénitentiaires irakiens.

Selon le communiqué, le dernier déplacement s’est effectué par voie aérienne lors de la nuit du 12 février. Depuis le 21 janvier, plus de 5 700 hommes adultes ont ainsi été transférés vers des prisons en Irak, d’après les chiffres fournis par le Centcom.

Fin janvier, l’armée américaine avait évoqué un objectif de l’ordre de 7 000 suspects. Les autorités ont présenté ces transferts comme une mesure de sécurité, les détenus étant auparavant sous la garde des forces kurdes syriennes.

Contexte et raisons avancées

Le recours au transfert vers l’Irak s’explique notamment par la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord et le nord-est syrien : les combattants kurdes, qui détenaient ces personnes, ont dû se retirer de larges zones à la suite du déploiement de l’armée syrienne. Washington et ses partenaires ont tenu à déplacer les suspects afin de prévenir tout risque lié à la vacance de contrôle et aux possibles échappatoires ou troubles liés à ces changements de forces en présence.