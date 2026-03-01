Investisseurs africains prennent des participations dans des clubs sportifs

Cristiano Ronaldo a récemment franchi le pas en entrant au capital de l’UD Almería, tandis que Sergio Ramos envisage de prendre le contrôle majoritaire du club qui l’a vu grandir, le FC Séville. Ces mouvements illustrent une tendance grandissante : de plus en plus de footballeurs regardent au-delà des terrains et cherchent à investir dans des clubs, parfois comme copropriétaires.

Interrogé au moment de l’annonce, Ronaldo a rappelé son souhait de continuer à servir le football même en dehors des pelouses. Pour sa part, Ramos préparerait une opération d’envergure via un véhicule financier prêt à injecter des centaines de millions d’euros dans son club de cœur, selon des sources proches du dossier.

Cette logique d’anciens joueurs devenus patrons n’est pas nouvelle. L’exemple le plus médiatisé reste celui de David Beckham : une clause insérée dans son contrat MLS lui a permis d’envisager la création d’une franchise, aboutissant quelques années plus tard à la naissance d’Inter Miami, un projet monté avec d’importants partenaires financiers et qui a fini par attirer des stars mondiales et un trophée national.

Des icônes du passé aux cadres actuels, une liste qui s’allonge

Plusieurs anciens cracks se sont lancés dans l’aventure entrepreneuriale autour du football. Zlatan Ibrahimović a pris une part dans le club suédois Hammarby IF en 2019, pendant que Ronaldo Nazário s’est positionné comme propriétaire du Real Valladolid. Gerard Piqué, via sa société Kosmos, a acquis le FC Andorre et endossé un rôle de dirigeant.

En Amérique du Nord, Didier Drogba a été associé au Phoenix Rising en tant que joueur-propriétaire, et Paolo Maldini a participé à la création du Miami FC, club évoluant en deuxième division américaine. En Angleterre, le projet de Salford City avait réuni plusieurs anciens de Manchester United — Ryan Giggs, Gary Neville, Paul Scholes et Nicky Butt — qui détenaient la moitié des parts : aujourd’hui, seule la présence de Gary Neville perdure, désormais aux côtés de David Beckham.

La vague concerne aussi des joueurs encore en activité. Luka Modrić est devenu actionnaire minoritaire de Swansea City, et Kylian Mbappé a pris le contrôle majoritaire du SM Caen via un fonds d’investissement il y a environ dix-huit mois, faisant de lui l’un des plus jeunes propriétaires du circuit professionnel français.

