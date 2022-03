Invasion de l’Ukraine: une journaliste russe arrêtée après avoir défié Vladimir Poutine en plein JT

« Malheureusement, ces dernières années, je travaille pour Channel One. J’ai relayé la propagande du Kremlin et j’en ai vraiment honte : honte d’avoir laissé raconter des mensonges sur les écrans de télévision. Honte d’avoir permis la zombification du peuple russe. Aller manifester. N’ayez peur de rien. Ils ne peuvent pas tous nous emprisonner », a-t-elle défendu dans une vidéo pré-enregistrée publiée sur les réseaux sociaux, pour justifier son action en direct.

En à peine quelques heures, la scène a déjà fait le tour du monde. Une femme a bousculé lundi soir le journal télévisé le plus regardé de Russie, en débarquant sur son plateau, une pancarte à la main. Aussi furtif soit-il, son message se voulait clair : « Non à la guerre. Ne croyez pas la propagande. On vous ment, ici ».

