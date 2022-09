Inter Milan: Simone Inzaghi se paye André Onana après la défaite face au Bayern

En conférence de presse mercredi soir, après la défaite de l’Inter Milan à domicile face au Bayern (0-2) en Ligue des champions, Simone Inzaghi a commenté la prestation du gardien de but camerounais, André Onana, titulaire pour la circonstance. Et le technicien italien a rabaissé son joueur.

Cantonné à un rôle de remplaçant depuis son arrivée à l’Inter Milan en provenance de l’Ajax, André Onana a disputé mercredi soir son premier match dans la peau d’un titulaire. Aligné d’entrée face au Bayern Munich en première journée du groupe C de la Ligue des champions, le gardien de but camerounais a joué l’intégralité de la rencontre où il a vraiment donné son maximum.

Certes, les Nerazzurri se sont inclinés sur le score de 2-0, mais le Lion Indomptable n’avait rien à se reprocher dans cette partie où il était l’un des joueurs en vue côté milanais. Le quotidien italien, la Gazzetta dello Sport lui a même attribué la note de 6/10, la plus élevée parmi les joueurs intéristes (en compagnie de Darmian, Dzeko et Lautaro Martinez).

Sauf que Simone Inzaghi n’a pas cette même lecture de la prestation de son joueur. En conférence de presse d’après-match, l’entraineur de l’Inter a pris son monde à contre-pied avec une sortie pour le moins surprenante. « Onana choix final ? (pour le poste de titulaire à l’avenir, ndlr) Absolument pas. Handanovic était au repos ce soir et il sera titulaire le week-end », a d’abord tranché le technicien transalpin.

Avant de poursuivre au sujet de la prestation d’André Onana : « Ce soir, je ne me souviens pas de grands arrêts d’Onana, mais nous devrions faire mieux sur le premier but. On savait que le Bayern possède des joueurs comme Sané, Coman et Mané qui prennent les espaces », a-t-il lancé.

Des propos qui n’incitent pas à l’optimisme pour ce qui est du rôle du portier camerounais au sein de l’effectif intériste. En attendant peut-être des jours meilleurs, André Onana risque bien de devoir se contenter d’un poste de doublure.