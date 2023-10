Inter Miami: le drôle de conseil de Lionel Messi

Loin des pelouses ces dernières semaines en raison d’une blessure musculaire, Lionel Messi monnaie son temps avec des conseils aux jeunes talents de l’Inter Miami. Et visiblement, la Pulga sait s’y faire, en tout cas si on s’en tient à l’attitude de l’Argentin sur le terrain.

Incontestablement perçu comme un modèle pour les jeunes talents de l’Inter Miami, Lionel Messi s’est déjà entretenu avec certains d’entre eux pour leur prodiguer des conseils qui, parfois, se révèlent surprenants. Une anecdote significative a été partagée par le propriétaire du club américain, David Beckham.

« Une chose amusante s’est produite l’autre jour lors d’une interview avec l’un des jeunes de l’Académie qui se débrouille très bien, et je lui ai demandé : ‘Quel est le meilleur conseil que Léo t’ait donné jusqu’à présent ?’ ‘Il m’a dit de marcher plus pendant les matchs parce qu’on voit plus de choses’« , a confié l’Anglais dans le podcast Stick to Football.

Convoqué avec l’argentine pour la trêve internationale d’octobre, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Lionel Messi n’a plus foulé les pelouses depuis le 20 septembre dernier. Un coup d’arrêt dû à une blessure contractée lors de la large victoire face de l’Inter Miami face à Toronto (4-0) en MLS.

Depuis, son club, privé de son talisman, enchaine les contre-performances. Battue par Houston Dynamo (1-2) en finale de la Coupe des Etats-Unis, la franchise floridienne a été massacrée par Chicago (1-4) jeudi dernier en championnat.