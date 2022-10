Inter 1 – 0 Barça : Thierry Henry se lâche contre l’arbitrage

L’ancien joueur du FC Barcelone, Thierry Henry, a sévèrement critiqué les arbitres du choc entre l’Inter Milan et le FC Barcelone (défaite 1-0 du Barça), sur le plateau de CBS.

Ce mardi, l’arbitrage ne s’est pas montré à la hauteur du choc entre l’Inter Milan et le FC Barcelone, à l’occasion de la troisième journée de la Ligue des champions, qui s’est soldé par une défaite (1-0) des catalans. D’abord, la VAR a refusé le but égalisateur de Pedri (69è) pour une main, discutable, d’Ansu Fati en amont de l’action. Autre choix de l’arbitrage qui a fait polémique, celui de ne pas avoir accordé un pénalty au FC Barcelone suite à une main assez évidente de Denzel Dumfries dans la surface dans le temps additionnel (90e+2).

Après la rencontre, l’ancien joueur du FC Barcelone, Thierry Henry, a sévèrement taclé les arbitres du match sur le plateau de CBS. «Il enlève le ballon à Ansu Fati… tout! Je peux juste dire une chose ? Je ne dis jamais rien d’habitude sur les buts annulés. Avez-vous le droit, les arbitres, de dire parfois que vous avez eu tort ? Est-ce que c’est admis, est-ce qu’on vous apprend parfois à dire que vous vous êtes trompé ? Il a eu tort, bye. Il n’y a rien à expliquer», a lâché l’ancien international français qui s’en est ensuite pris aux assistants vidéo.

“Il s’est trompé, bye, à plus tard. Il s’est trompé. Cela arrive. Cela m’est arrivé, cela arrive à beaucoup de gens. IL A EU TORT. Le gars dans le camion n’a pas appelé l’arbitre. Je ne sais pas quelle expérience il a mais mon fils aurait pu voir qu’il y avait main. Il l’aurait vu. Il l’a vu, il m’a envoyé un message pour me dire ‘il y a main’. Tu as 20 milliards de caméras et tu ne peux pas le voir? S’il te plaît! Cela arrive mais il a eu tort.”

Selon les informations de AS, le FC Barcelone a d’ailleurs prévu de déposer une plainte auprès de l’UEFA, mettant notamment en cause Pol van Boekel, arbitre assigné à la VAR. Les services juridiques du club espagnol vont, images à l’appui, démontrer que ces choix sont injustes et pénalisent le Barça. Ils souhaitent également que Mr Van Boekel n’arbitre plus jamais le FCB, que ce soit sur le terrain ou au niveau de la VAR.