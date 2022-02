Insécurité en RDC: la Belgique annonce l’envoi d’un détachement militaire

La Belgique a annoncé l’envoi de plusieurs dizaines de militaires en République Démocratique du Congo. Objectif? Former l’armée congolaise à mieux se défendre face aux conflits qui existent dans le pays.

A la demande des autorités congolaises, la Belgique va déployer des troupes en RDC. D’après le ministère belge de la Défense, les soldats belges vont s’installer à Kindu, dans la province du Maniema où sont formées des troupes de l’unité de réaction rapide (URR) de l’armée congolaise.

Il s’agira pour le détachement militaire belge « d’apporter une réponse aux groupes terroristes. Ils instruiront les soldats congolais de la 31ème Brigade ». « L’objectif ultime est de rendre les Congolais résilients afin qu’ils puissent résister de manière indépendante aux conflits dans leur pays », indique le communiqué.

La Belgique qui dit être préoccupée par l’instabilité régionale, va, selon le communiqué du ministère de la Défense, former les soldats congolais à « devenir des experts dans leur domaine à savoir les domaines des techniques d’orientation, de l’assistance médicale d’urgence sur le terrain et des techniques de détection et de neutralisation des engins explosifs improvisés. Au cours des huit semaines suivantes, les experts se transmettront mutuellement leurs connaissances ». Les soldats belges seront déployés dès le printemps.

La RDC est en proie aux attaques terroristes depuis des lustres. Dans les régions de l’Est, la situation s’est envenimée ces derniers mois en dépits de l’état de siège instauré par le président Félix Tshisekedi. Les attaques des rebelles ADF n’ont jamais cessé.