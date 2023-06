- Publicité-

Les régions contrôlées par la Russie dans le sud de l’Ukraine ont été frappées par des inondations dévastatrices qui ont entraîné la mort de 17 personnes. La destruction d’un barrage sur le fleuve Dniepr la semaine dernière a aggravé la situation, entraînant une montée des eaux et des pertes humaines considérables. Les autorités russes ont confirmé ce triste bilan, qui dépasse celui initialement annoncé.

Les inondations meurtrières qui se sont abattues sur les zones contrôlées par Moscou dans le sud de l’Ukraine ont pris une tournure tragique. Selon les dernières informations communiquées par les autorités russes, le bilan des victimes s’élève désormais à 17 morts, dépassant ainsi le chiffre initial de 8 décès. Le responsable de l’occupation russe dans la région de Kherson, Andreï Alekseïenko, a confirmé que 12 personnes ont perdu la vie à Golaïa Pristan et que cinq autres ont trouvé la mort à Alechki.

La destruction d’un barrage sur le fleuve Dniepr est à l’origine de ces inondations dévastatrices. Les conséquences de cette rupture ont été dramatiques, avec une montée rapide des eaux qui a engendré des dégâts matériels considérables et mis en danger la vie des habitants de la région. Les autorités russes ont rapidement mis en place des opérations de secours pour venir en aide aux populations touchées, mobilisant des équipes de sauvetage et fournissant des abris temporaires ainsi que des provisions d’urgence.

La situation reste critique dans ces zones sinistrées, où les autorités locales luttent pour faire face aux conséquences des inondations. Les infrastructures essentielles ont été endommagées, les réseaux d’électricité et d’eau potable sont perturbés, et de nombreuses habitations ont été détruites ou gravement endommagées. Les équipes de secours travaillent sans relâche pour évacuer les personnes prises au piège, assurer les soins médicaux nécessaires et rétablir les services de base.