Inondations en Somalie: 21 morts et 100 000 déplacés

Les inondations qui ont frappé la Somalie ont causé la mort d’au moins 21 personnes et poussé près de 100 000 autres à fuir leur foyer. L’Office des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) tire la sonnette d’alarme sur la situation humanitaire dans le pays, déjà fragilisé par des conflits et une sécheresse.

Au cours de la semaine dernière, les fortes précipitations ont causé des crues soudaines qui ont affecté en particulier, le district de Bardhere, dans le sud du pays. Selon l’OCHA, les niveaux des eaux pourraient encore monter dans les fleuves Shabelle et Juba, augmentant ainsi les risques pour les populations locales.

La situation est d’autant plus préoccupante que la Somalie est déjà confrontée à de multiples défis humanitaires. En février dernier, l’OCHA avait estimé que près de 8,25 millions de personnes, soit près de la moitié de la population somalienne, avaient besoin d’une aide humanitaire d’urgence pour faire face à la sécheresse et aux conflits.

Le contexte actuel pourrait encore aggraver la situation, en particulier pour les personnes les plus vulnérables, comme les femmes et les enfants. L’OCHA appelle donc la communauté internationale à renforcer son soutien à la Somalie, en fournissant des aides humanitaires et des protections vitales pour les populations affectées par les inondations.

Face aux inondations qui ont touché la Somalie, l’OCHA rappelle l’importance d’une réponse humanitaire coordonnée pour protéger les populations vulnérables. En plus des besoins en eau, en nourriture et en abris d’urgence, les victimes des inondations ont également besoin de soutien psychologique et médical pour se remettre des traumatismes subis.