Inondations en Libye: «près de 10 000 disparus» et un nombre «énorme» de morts

Les inondations en Libye ont fait un nombre « énorme » de morts qui pourraient se compter en milliers et 10.000 disparus, a indiqué mardi un responsable de La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Un nombre de morts « énorme » et 10.000 personnes disparues. En Libye, la Croix-Rouge dresse un premier bilan très lourd des inondations et des coulées de boue qui ont touché le pays depuis dimanche. Une catastrophe qui a poussé le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamad al-Manfi, à demander « l’aide des pays frères et amis et des organisations internationales« . De nombreuses villes du pays ont été ravagées par le passage de la tempête Daniel, celle qui avait déjà frappé ces derniers jours la Grèce, la Turquie et la Bulgarie.

Une ville côtière de l’est du pays, Derna, a été qualifiée de « sinistrée » par Mohamad al-Manfi après les nombreux dégâts recensés ces dernières heures. Avec une population de plus de 100.000 habitants, la cité est traversée par une rivière qui se déverse dans la Méditerranée. À cause de la tempête, celle-ci a débordé sur une cinquantaine de mètres de chaque côté, emportant immeubles et maisons sur son passage, selon des vidéos diffusées par les médias.

Derna, Libya Flood Disaster 🇱🇾



– 2,000+ people believed dead

– Hundreds of people are still missing

– Entire blocks of homes washed away

– Many bridges & roads destroyed

– City declared a "disaster zone"

– At least two confirmed dam failures

– Urgent int. response needed pic.twitter.com/fD2UgTpFPq — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 11, 2023

Qualifiée par les experts de phénomène « extrême en termes de quantité d’eau tombée », la tempête Daniel a déjà fait au moins 27 morts ces derniers jours en Grèce, Turquie et Bulgarie. L’est de la Libye abrite les principaux champs et terminaux pétroliers. La Compagnie nationale de Pétrole (NOC) a décrété « l’état d’alerte maximale » et « suspendu les vols » entre les sites de production où l’activité a été drastiquement réduite.