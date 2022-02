Inondations au Brésil: le bilan passe à plus de 170 morts et plusieurs dégâts matériaux importants

Plus de 171 personnes sont mortes et plusieurs portées disparues, des dégâts matériaux importants, signale le ministre de la sécurité du Brésil, selon une source sécuritaire rapportée par AFP.

Les inondations continuent de laisser de lourds bilans au Brésil. En moins de quelques jours, le bilan actualisé lundi, des inondations et glissements de terrain à Petrópolis, une ville brésilienne du centre de l’État de Rio de Janeiro est de 176 décès confirmés, dont ceux de 29 enfants, selon la Défense civile.

« Personne n’a jamais vu une catastrophe d’une telle ampleur et moi non plus, en trente ans d’études ici. C’est sans aucun doute la pire », a déclaré un géographe de l’Université fédérale de Rio de Janeiro, spécialiste des désastres naturels de cette région montagneuse, située à 68 kilomètres au nord de Rio, rapporté par LeMonde.

Les recherches se poursuivaient lundi, pour le sixième jour de suite, même si les autorités ont reconnu que les chances de retrouver des survivants étaient très minces. « Il est impossible de faire monter des engins lourds jusqu’ici, nous devons travailler comme des fourmis », explique Roberto Amaral, coordinateur du groupe spécial de secours des pompiers de Petropolis.