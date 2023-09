Inondation en Libye: le message du Real Madrid

Dans un message posté sur son site officiel, le Real Madrid a réagi aux inondations en Libye. Et le club Merengue apporte son soutien au pays.

C’est la période des catastrophes en Afrique. Après le séisme qui a eu lieu au Maroc dans la nuit de vendredi à samedi dernier, la Libye est en proie à des inondations et des coulées de boue qui ont touché le pays depuis dimanche. Une catastrophe qui a fait un nombre de morts « énorme » et 10.000 personnes disparues selon la Croix-Rouge. Touché par la situation, le Real Madrid a posté un message sur ses canaux officiels pour apporter son soutien au peuple Libyen.

“Le Real Madrid C.F., son président et sa Direction veulent exprimer leur plus grande tristesse pour les victimes des inondations en Libye. Notre club tient à exprimer ses plus sincères condoléances et apporte tout son soutien aux familles des personnes décédées et à tout le peuple libyen. Nous souhaitons également transmettre toute notre force et toute notre solidarité aux personnes et aux familles touchées.”, peut on lire dans la publication des Madrilènes.

- Publicité-

Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamad al-Manfi, à demander “l’aide des pays frères et amis et des organisations internationales”. La communauté internationale se mobilise déjà pour venir en aide au pays.