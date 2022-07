Innoss’B: le chanteur s’offre une collection de la marque Amiri à près de deux millions FCFA

Le chanteur congolais Innoss’B s’est offert une tenue complète de la marque Amiri à plus de 3 000 $ soit environ deux millions de FCFA.

En séjour au Congo-Brazzaville, le chanteur Innoss’B s’est permis le luxe de s’offrir des vêtements de marque. Selon la presse locale, l’artiste musicien Innoss’B a utilisé plus de 3000 dollars américains pour une tenue complète.

Il s’agit d’une collection complète impliquant, un haut, un pantalon, une casquette et une paire de chaussure de la marque Amiri. Le coût évalué à 3000 dollars américains équivaut à près de deux millions de FCFA.

De la marque Amiri…

La marque Amiri est un label haut de gamme, fondé par l’américano-iranien Mike Amiri en 2013. Son promoteur est actuellement en lice pour le titre du prestigieux « American Menswear Designer of the Year » aux mythiques CFDA Awards. Il y a des années, il s’imaginait devenir musicien ou scénariste. Et pourtant, en 2021, son nom se retrouve sur toutes les lèvres de l’empire fashion.

En effet, si ses premières amours tendaient vers la musique et le cinéma, Mike Amiri a trouvé l’équilibre dans l’art du design, en y incorporant toutes les influences underground qui l’ont façonnées. Il a commencé sa carrière en créant des pièces sur mesure pour des musiciens tels que Axl Rose et Steven Tyler alors que son atelier est installé au sous sol d’un restaurant thaïlandais.

A noter que la marque Amiri propose des collections inspirées à la fois de l’univers punk et du style sportswear, une sélection de vêtements pour homme.