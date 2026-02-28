Inès Reg révèle que son compagnon a 12 ans de plus qu’elle

Inès Reg, humoriste française, a officialisé il y a deux ans la fin de son mariage avec le comédien Kevin Debonne via une publication commune sur les réseaux sociaux. Depuis, elle a multiplié les confidences publiques sur cette rupture et, fin décembre 2025, a annoncé avoir retrouvé l’amour, évoquant un compagnon qu’elle dit être « douze ans » plus âgé qu’elle et déclarant qu’elle souhaite se remarier.

Inès Reg, humoriste française, a officialisé il y a deux ans la fin de son mariage avec le comédien Kevin Debonne via une publication commune sur les réseaux sociaux. Depuis, elle a multiplié les confidences publiques sur cette rupture et, fin décembre 2025, a annoncé avoir retrouvé l’amour, évoquant un compagnon qu’elle dit être « douze ans » plus âgé qu’elle et déclarant qu’elle souhaite se remarier.

La séparation, annoncée conjointement par les deux artistes, avait été formulée dans des termes apaisés. Dans leur message Instagram, ils disaient avoir « donné une nouvelle définition au mot divorce », insistant sur le respect mutuel et la volonté de « se quitter pour ne garder que le meilleur ». Les deux humoristes avaient alors mis en avant une rupture sans animosité, soulignant le caractère précieux du temps partagé.

Invitée sur le podcast Bip Sonore de Shera quelques mois après l’annonce, Inès Reg est revenue plus longuement sur son divorce. Elle a insisté sur le fait qu’elle ne le considérait pas comme un échec, affirmant « Je ne le prends grave pas comme un échec, je suis heureuse ». Elle a expliqué que la cohabitation professionnelle et personnelle — tournées communes, première partie, vie quotidienne — avait transformé la nature de leur relation, multipliant les « casquettes » et brouillant les lignes entre amitié et amour.

Rupture, souvenirs de tournée et nouveau compagnon

Sur le plan professionnel, Inès Reg a rappelé que Kevin Debonne avait été « sa première partie » pendant trois ans de tournée, une proximité qui a naturellement fait évoluer leur relation. Selon elle, ils ont été « h24 » ensemble, passant du statut de collègues à celui de partenaires de vie, jusqu’à sentir que certaines casquettes ne correspondaient plus à leur réalité. « On s’est perdu sur des choses et ce n’est pas grave », a-t-elle résumé, soulignant la dimension humaine et évolutive de leur séparation.

La comédienne a précisé que la rupture ne s’était pas déroulée dans la violence verbale ou la haine. Elle a raconté des moments d’émotion, des larmes partagées et des échanges honnêtes : « Ça ne s’est pas fait dans la douleur, ça ne s’est pas fait dans les cris. Dans la douleur, un peu, en vrai, on pleurait mais on arrivait à discuter (…) Et ça se finit où genre on se prend dans les bras et on pleure ensemble », a-t-elle confié.

Fin décembre 2025, Inès Reg a déclaré au micro du podcast Conversations avant la fin du monde avoir retrouvé l’amour et affirmé « Je crois que c’est le bon ». Le quotidien Libération a précisé que son compagnon avait douze ans de plus qu’elle. Sur le plateau de Quotidien, la comédienne a ajouté : « J’ai envie de me remarier. Et, je pense qu’il ne faut pas attendre longtemps dans la vie pour repécho. J’ai trouvé mon amoureux de 2026 et il est incroyable. »