Inès Reg et Natasha St‑Pier en guerre : TF1 abandonne une fiction, Arnaud Ducret récupère le « bébé »

Inès Reg , révélée en 2024 sur TF1, a quitté à la dernière minute le projet de série de la chaîne prévu pour traiter du harcèlement scolaire, laissant TF1 relancer sa programmation avec un téléfilm programmé le 2 mars. Après sa participation à la treizième saison de Danse avec les stars et une brouille très médiatisée avec Natasha St-Pier , l’humoriste avait obtenu de nouvelles propositions de la première chaîne d’Europe, avant de renoncer au tournage annoncé pour juin 2025.

Inès Reg, révélée en 2024 sur TF1, a quitté à la dernière minute le projet de série de la chaîne prévu pour traiter du harcèlement scolaire, laissant TF1 relancer sa programmation avec un téléfilm programmé le 2 mars. Après sa participation à la treizième saison de Danse avec les stars et une brouille très médiatisée avec Natasha St-Pier, l’humoriste avait obtenu de nouvelles propositions de la première chaîne d’Europe, avant de renoncer au tournage annoncé pour juin 2025.

La comédienne, âgée de 33 ans, avait fait ses débuts sur TF1 en 2024 et s’était illustrée dans l’émission de danse, remportée par Natasha St-Pier et Anthony Colette, un épilogue que la presse a présenté comme laissé « avec un goût amer » pour Inès Reg. Malgré les tensions, la chaîne lui avait témoigné sa confiance en lui proposant notamment un rôle de « enquêtrice » pour la saison 6 de Mask Singer, émission de divertissement qui mêle performances chantées et énigmes autour d’invités masqués.

Parallèlement, TF1 avait mis en chantier une fiction intitulée Ado mais pas trop, centrée sur le thème du harcèlement scolaire, un projet qui devait voir Inès Reg au premier plan aux côtés de Claire Keim et du youtubeur Ludovik. Le tournage était programmé pour juin 2025 dans l’Est de la France, mais la comédienne ne s’est finalement pas présentée et a « claqué la porte », évoquant dans les colonnes du Parisien son désir de « retourner totalement dans ce que [elle] sait faire de mieux » : la scène.

Publicité

Inès Reg abandonne TF1 : la chaîne rebondit

Face à ce désistement, TF1 a ajusté sa grille de programmes. Le lundi 2 mars, à 21h10, la chaîne a diffusé un téléfilm intitulé Papa, malgré lui, porté par Arnaud Ducret. Dans ce téléfilm, l’acteur incarne un quadragénaire qui découvre l’existence de sa fille et se fait passer pour un professeur pour tenter de l’aider face au harcèlement qu’elle subit.

Le téléfilm réunit également les comédiennes Barbara Cabrita et Maud Baecker, ainsi que l’humoriste Élodie Poux. TF1 a présenté cette programmation comme une réponse à l’actualité dramatique du sujet traité par la fiction précédemment annoncée avec Inès Reg, sans indiquer officiellement l’état d’avancement ou la nouvelle feuille de route du projet Ado mais pas trop.

Selon les informations publiées, la chaîne n’a pas « abandonné » la série sur le harcèlement scolaire ; elle s’est retrouvée à devoir réorganiser ses choix de production après le retrait de la comédienne. Le quotidien Le Parisien a publié, le 2 mars, une critique du téléfilm pointant un contraste entre ton comique et gravité du thème : « Entre situations censées faire sourire et sujet sociétal brûlant, il aurait fallu choisir ».

Publicité