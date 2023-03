Indonésie: un glissement de terrain fait au moins 15 morts et des dizaines de disparus

Au moins 15 personnes sont mortes et des dizaines d’autres sont portées disparues après des pluies torrentielles et des glissements de terrain qui ont frappé l’île isolée de Serasan, l’une des îles les plus éloignées de l’Indonésie.

Des images fournies par l’agence nationale d’atténuation des catastrophes (BNPB) le lundi 6 mars ont montré que la boue et les débris des glissements de terrain avaient inondé des maisons près d’une falaise sur l’île isolée de Serasan tandis que des métaux arrachaient les toits et que des arbres tombés étaient visibles.

Les responsables de la catastrophe du pays ont déclaré que l’éloignement du village où le glissement de terrain s’est produit dans la région de Natuna, dans la province de Riau, a rendu les choses plus compliquées en ce qui concerne les efforts de sauvetage. « Nous avons été informés que 50 personnes étaient portées disparues, 15 personnes décédées ont été évacuées« , a déclaré à l’AFP le chef de l’agence de recherche et de sauvetage de Natuna, Abdul Rahman, révisant un bilan antérieur.

Le porte-parole de l’Agence d’atténuation des catastrophes des îles Riau, Junainah, a ajouté qu’avec la coupure du réseau de communication dans la zone touchée entre l’île de Bornéo et la Malaisie péninsulaire, il était difficile d’obtenir des informations à jour. « La météo est imprévisible. Le vent est fort et les vagues sont actuellement hautes », a déclaré le responsable, qui, comme de nombreux Indonésiens, ne porte qu’un seul nom.

Une équipe de recherche et de sauvetage de 60 personnes est partie pour la zone touchée par la catastrophe, a déclaré lundi soir le porte-parole du BNPB, Abdul Muhari, dans un communiqué. Muhari a prédit que l’accès à l’île serait difficile. « L’agence nationale d’atténuation des catastrophes déploiera un hélicoptère pour accélérer le processus de livraison logistique », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision locale Kompas TV.

L’Indonésie est sujette aux glissements de terrain pendant la saison des pluies, aggravés à certains endroits par la déforestation. Les pluies torrentielles prolongées provoquent régulièrement des inondations dans différentes régions de la nation asiatique.