Indonésie : le président Prabowo menace de quitter le «Conseil de paix» de Donald Trump si les Palestiniens n’en bénéficient pas

Le président indonésien Prabowo Subianto a menacé de se retirer du « Conseil de paix » mis en place par le président américain Donald Trump si cet organe ne sert pas clairement les intérêts des Palestiniens, a annoncé le gouvernement vendredi 6 mars 2026. La déclaration intervient alors que la région connaît une montée des tensions militaires entre forces américaines et israéliennes visant l’Iran.

Cette prise de position intervient au milieu d’une vive controverse intérieure : plusieurs associations et mouvements musulmans en Indonésie ont critiqué la décision de Prabowo de rejoindre le Conseil, jugeant que l’engagement ne devait pas se faire au détriment du peuple palestinien. Les voix dissidentes réclament des garanties concrètes sur l’impact humanitaire des initiatives internationales.

Dans la même communication officielle, le président s’est dit prêt à retirer son soutien si les objectifs affichés ne se traduisent pas par des améliorations tangibles pour Gaza. Prabowo avait auparavant promis l’envoi de milliers de soldats de maintien de la paix pour assurer, selon lui, le respect d’un fragile accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Le contexte international est tendu : les opérations conjointes et les frappes se multiplient dans la région, accentuant les craintes d’une nouvelle escalade. Cette situation pèse sur les décisions diplomatiques et militaires des pays impliqués, y compris sur les engagements annoncés par Jakarta.

Conséquences politiques et diplomatiques

Sur le plan intérieur, la menace de retrait de Prabowo risque d’alimenter le débat politique autour de l’attitude de l’exécutif face aux crises internationales. Pour ses partisans, l’implication dans le Conseil de paix pouvait renforcer le rôle de l’Indonésie sur la scène mondiale ; pour ses détracteurs, elle soulève des questions d’opportunité et de légitimité tant que le sort des civils palestiniens reste incertain.

À l’étranger, une sortie du président indonésien du dispositif dirigé par Washington serait perçue comme un signal fort, susceptible de modifier les équilibres de soutien diplomatique autour du conflit. Le sort des contingents de maintien de la paix promis à Gaza dépendra étroitement de l’évolution du cessez-le-feu et de la capacité des acteurs internationaux à garantir la sécurité des civils.