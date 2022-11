Indonésie: le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov dément avoir été hospitalisé

Face aux rumeurs qui circulent sur l’hospitalisation de son ministre des Affaires Etrangères dès son arrivée en Indonésie, la Russie a fait un démenti officiel accompagné d’une vidéo de Sergueï Lavrov qui témoigne de son bien-être.

Le gouverneur de Bali, a affirmé ce lundi, que Sergueï Lavrov a effectué une visite à l’hôpital, tout en soulignant que cette dernière était un simple contrôle de santé à son arrivée en Indonésie et qu’il se trouvait en bonne santé. Cette déclaration de l’autorité indonésienne fortement relayée par les médias occidentaux n’a visiblement pas plu à Moscou qui en a apporté un démenti formel.

« C’est du fake du plus haut niveau », a répondu ce lundi, la porte-parole du patron de la diplomatie russe, Maria Zakharova, évoquant même une « imposture de taille » concernant cette prétendue visite à l’hôpital de Sanglah, dans la capitale provinciale Denpasar.

Maria Zakharova a complété sa déclaration par une vidéo postée sur Telegram où l’on peut voir Sergueï Lavrov plongé dans ses dossiers sur une terrasse de Bali dans une tenue des plus estivales : short, t-shirt et mocassins à gland. Dans cette courte vidéo censée mettre un terme aux rumeurs sur la santé de l’homme de 72 ans, il invite les journalistes occidentaux à « écrire plus souvent la vérité ».

La Russie dément toute hospitalisation de Sergueï Lavrov au G20… et publie une vidéo de lui en short dans laquelle il demande aux journalistes occidentaux "d'écrire plus souvent la vérité" pic.twitter.com/Ce1Ukz1E2N — Damien Allemand (@damienallemand) November 14, 2022

Sergueï Lavrov est à Bali pour prendre part au sommet du G20 auquel Vladimir Poutine n’assistera pas en raison de son planning chargé et de la nécessité d’être présent dans son pays. Selon le Kremlin, aucune intervention en visioconférence n’est aussi prévue pour le patron de Moscou.