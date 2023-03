Indice mondial du terrorisme: hausse inquiétante de la position du Bénin

La dixième édition annuelle de l’Indice mondial du terrorisme (IMT) révèle que le Bénin est désormais le 28e pays le plus touché par le terrorisme, avec un score de 4,840 %. Une situation très inquiétante qui n’augure rien de bon pour le pays qui était à la 53ème position en 2021.

En 2022, le nombre de décès dus au terrorisme a diminué de 9 % pour atteindre 6 701 après être restés stables au cours des quatre années précédentes, révèle le rapport 2022 de Global Terrorism Index (GTI), publié le 14 mars. Les attentats terroristes ont également diminué en 2022 pour la première fois depuis 2019, avec une baisse de 28 %, passant de 5 463 en 2021 à 3 955.

Selon le rapport, le Sahel est la région du monde la plus touchée par le terrorisme, enregistrant une détérioration notable en 2022 malgré des améliorations au Nigeria et au Niger. Le Burkina Faso et le Mali

ont enregistré des augmentations substantielles du nombre de décès dus au terrorisme, de 50 et 56 % respectivement, pour atteindre respectivement 1 135 et 944 décès. Les pays voisins du Sahel ont également connu une

activité terroriste en 2022, le Bénin et le Togo enregistrant pour la première fois plus de dix morts.

Bénin, +23 places en 2022

Dans ce classement, l’Afghanistan est le pays le plus touché par le terrorisme pour la quatrième année consécutive. Selon le rapport du GTI, l’Afghanistan a enregistré 633 décès en 2022, bien que les décès liés au terrorisme aient diminué de 866 en 2022. Après l’Afghanistan, le Burkina-Faso suit de très près avec un acore de 8,564. Le Togo et le Bénin viennent respectivement à la 26ème et 27ème position.

« La JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans) poursuit sa campagne d’expansion de ses activités en dehors du Sahel, en menant des attaques au Bénin et au Togo » précise le rapport qui souligne que le Bénin est passé de la 53ème position en 2021 pour la 28ème en 2022, soit +23 places.