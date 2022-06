Inde: viol collectif sur une mère et sa fille de six ans

Une mère et sa fille de six ans ont été violées collectivement par un groupe d’hommes qui leur ont proposé de les ramener chez elles dans le nord de l’Inde.

La police a déclaré que les hommes avaient promis à la femme et à sa fille qu’ils les ramèneraient en toute sécurité à Piran Kaliyar, un lieu saint pour les musulmans et les hindous, sur les rives du canal du Gange, à Roorkee, dans la province d’Uttarakhand.

Le conducteur présumé, identifié sous le nom de Sonu, avait déjà des passagers dans la voiture lorsqu’il a accepté de conduire la femme et son enfant, a déclaré le commissaire de police Pramendra Doval. Les médias locaux ont rapporté que la mère avait déclaré qu’elle n’avait aucune idée du nombre d’hommes dans le véhicule.

Les hommes auraient attaqué et violé la femme et sa fille avant de jeter les victimes près d’un canal. Malgré l’épreuve, la mère a réussi à atteindre un poste de police, où elle a signalé le crime. Le couple a été emmené à l’hôpital civil de Roorkee, où les médecins ont confirmé que la femme et la petite fille avaient été agressées sexuellement. La police a de son côté indiqué qu’une enquête a été ouverte pour arrêter les présumés auteurs de cet acte odieux.