Inde: un veau né avec un troisième œil vénéré par des milliers de personnes (Vidéo)

Depuis sa naissance, elle est devenue l’attraction de l’État indien de Chhattisgarh. La vache jersey d’un agriculteur a donné naissance à un veau rare, doté de trois yeux et de quatre trous dans les narines, dans un village de Rajnandgaon (Chhattisgarh).

La vache Holstein Friesian jersey est née dans une ferme de Rajnandgaon, dans le Chhattisgarh, en Inde, où les habitants font la queue pour rendre visite à cet « animal sacré ». L’agriculteur Neeraj Chandel affirme que beaucoup croient qu’il s’agit du dieu hindou Shiva, également connu sous le nom de Seigneur du bétail. Le veau, né le 14 janvier, a attiré de grandes foules de personnes qui ont offert des bâtons d’encens, des noix de coco et de l’argent selon la coutume de la culture locale.

Naissance rare d’un veau à trois yeux en Inde

Sur les photos et les séquences vidéo, on peut voir la vache avec un troisième œil sur le front, ainsi que quatre narines. Neeraj a déclaré : « Dès que la vache a mis bas, nous avons pensé qu’il s’agissait d’une sorte de blessure sur son front avant de découvrir qu’il s’agissait d’un œil à l’aide d’une lampe de poche. Nous avons ensuite trouvé quatre narines, ce qui a poussé les habitants à se précipiter chez nous après cette naissance nocturne ».

« Le veau se déplace normalement, boit le lait du pis de sa mère et fait bon usage du troisième œil sur son front. C’est plutôt comme si Dieu nous avait rendu visite. », a déclaré Neelkumar Verma. Les habitants croient que la naissance de l’animal apportera aux villageois chance et prospérité, et beaucoup l’ont couvert de cadeaux tels que des noix de coco et des fleurs.

Un dieu hindou ou une malformation rare et très perturbante ?

Si les habitants pensent que la naissance de l’animal était liée au dieu hindou, un médecin vétérinaire n’est pas d’accord avec la comparaison. Le docteur Kamlesh Chaudhary a déclaré que de tels cas ne devraient pas être considérés comme miraculeux car de telles choses se produisent en raison du développement anormal de l’embryon.

Ce n’est pas le premier veau aux yeux multiples à naître. En mai 2021, un veau à trois yeux est arrivé à Brynmawr, dans le nord du Pays de Galles, où il a ensuite été abattu.