Inde: funérailles grandioses de Babia, un crocodile « divin » et « végétarien »

Trouvé mort lundi, Babia, crocodile considéré comme le gardien d’un temple à Kasaragod, dans le sud de l’Inde, a été pleuré par des centaines de personnes, avant d’être inhumé.

Ce sont des funérailles hors du commun qui ont eu lieu en Inde, ce lundi 10 octobre. Babia, un vieux crocodile, considéré comme « divin » et « végétarien« , qui vivait dans un lac aux abords d’un temple hindou de l’État du Kerala, dans le sud de l’Inde, a eu le droit à des funérailles religieuses. Le vénérable animal avait été retrouvé sans vie, flottant à la surface du lac, un peu plus tôt dans la journée.

Pleurée par les fidèles, la bête, considérée comme le gardien du temple Sri Ananthapadmanabha Swamy à Kasaragod, depuis près de 80 ans, a été inhumée, en présence de centaines de personnes. Le temple, dédié au dieu hindou Vishnu, est vieux de 3000 ans, a expliqué à nos confrères de l’Agence France-Presse (AFP) le secrétaire du temple, Ramachandran Bhat.

« Nous ne savons dire d’où il vient, mais le lac est relié à des grottes souterraines », a avancé Ramachandran Bhat. Babia n’aurait jamais attaqué d’animal ni d’être humain, pas même croqué un des enfants qui venaient le toucher afin qu’il leur porte-bonheur.

Nombreux sont ceux qui le croient « végétarien », étant nourri de « Prasadam », une offrande à base de riz et de sucre de palme, bénie par les prêtres du temple. A cet égard, le secrétaire du temple s’est dit sceptique sachant qu’« il y a des poissons dans le lac ».

Devotees turn up to pay their last respects to Babiya.



For over seven decades at Ananthapura Lake Temple, Babiya was the cynosure of all eyes.



PS: The second photo was inadvertently attributed to Babiya in the previous tweet.@LostTemple7 https://t.co/FbBUhGVgsN pic.twitter.com/iGtwL7PJ4K