Inde et Malaisie : accord pour renforcer la coopération dans les semi-conducteurs

Lors d’une visite d’État effectuée dimanche 8 février, l’Inde et la Malaisie ont convenu de renforcer leur collaboration dans le domaine des semi‑conducteurs, indique un communiqué relayé par l’AFP. Ce déplacement marque la première présence officielle du Premier ministre indien Narendra Modi en Malaisie depuis plus d’une décennie.

Lors d’une visite d’État effectuée dimanche 8 février, l’Inde et la Malaisie ont convenu de renforcer leur collaboration dans le domaine des semi‑conducteurs, indique un communiqué relayé par l’AFP. Ce déplacement marque la première présence officielle du Premier ministre indien Narendra Modi en Malaisie depuis plus d’une décennie.

Arrivé la veille, Narendra Modi a insisté sur la volonté de New Delhi d’élargir ses partenariats technologiques et industriels avec Kuala Lumpur. Selon ses déclarations, les relations bilatérales ne se limiteront pas aux avancées en intelligence artificielle et aux services numériques mais s’étendront aussi aux capacités de production liées aux semi‑conducteurs, ainsi qu’aux secteurs de la santé et de la sécurité alimentaire.

De son côté, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a qualifié la rencontre d’« essentielle » et de « fortement stratégique », soulignant l’importance des échanges pour consolider et intensifier les liens entre les deux pays. Il a tenu ces propos lors d’une conférence de presse à Putrajaya, dans la partie occidentale du pays.

Publicité

Ce rapprochement intervient alors que les chaînes d’approvisionnement technologiques deviennent un enjeu géopolitique majeur et que de nombreux États cherchent à diversifier leurs sources de composants électroniques. Pour l’Inde comme pour la Malaisie, un partenariat renforcé sur les semi‑conducteurs pourrait favoriser le transfert de compétences, la création d’emplois qualifiés et une meilleure résilience industrielle face aux perturbations mondiales.

Au-delà des dimensions économiques, cette visite illustre également la volonté des deux capitales d’approfondir leur coopération sur des sujets transversaux tels que la santé publique et la sécurité alimentaire, domaines jugés prioritaires pour accompagner la croissance et la stabilité régionale.