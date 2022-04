Inde: des voleurs démontent un pont de 500 tonnes pour en revendre en pièces détachées

En se faisant passer pour des représentants de l’Etat auprès des habitants, des voleurs ont amené des bulldozers et des chalumeaux, et démantelé le pont en fer de 18 mètres en deux jours.

Dans l’État de Bihar, l’un des plus pauvres du pays, dans le nord-est de l’Inde, des voleurs ont réussi à démonter un pont de 18 mètres et repartir avec un beau butin, sous les yeux des habitants. La police a expliqué que les voleurs s’étaient fait passer pour des responsables de l’irrigation du gouvernement. Ils ont amené des bulldozers et des chalumeaux, et démantelé le pont en fer de 18 mètres en deux jours, avant de s’enfuir avec le butin.

La police a rapporté, samedi 9 avril, que les voleurs de ferraille ont démantelé le pont désaffecté, de 500 tonnes. Le vol a été signalé mercredi 06 avril. « Ils ont emporté la ferraille dans un véhicule lourd », a expliqué le chef de police à l’AFP. Cette structure, vieille de 50 ans, était la cible de voleurs depuis qu’un autre pont a été ouvert à proximité il y a cinq ans. La police a ouvert une enquête, mais aucune arrestation n’a été effectuée jusqu’à présent.

La vente de ferraille est une activité lucrative en Inde, où les cas de vol de pièces métalliques sur la propriété publique pour les revendre dans de grands parcs à ferraille non organisés sont fréquents. Les villageois avaient précédemment soumis une demande au service d’irrigation pour démanteler le pont, a déclaré un habitant.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram

Imprimer