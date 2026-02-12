Inde : achat d’avions de combat français Rafale approuvé

Les autorités en charge de la défense en Inde ont donné leur feu vert jeudi 12 février à une importante commande d’équipements militaires, comprenant notamment de nouveaux avions de combat Rafale fournis par la France, pour un montant total évalué à 33 milliards d’euros.

Les autorités en charge de la défense en Inde ont donné leur feu vert jeudi 12 février à une importante commande d’équipements militaires, comprenant notamment de nouveaux avions de combat Rafale fournis par la France, pour un montant total évalué à 33 milliards d’euros.

Dans un communiqué publié à l’occasion de cette décision, le ministère a expliqué que cet investissement vise à accroître les capacités opérationnelles de l’aviation militaire indienne, en particulier pour les missions de supériorité aérienne et pour disposer de moyens offensifs à portée étendue.

Ce rapprochement militaire intervient alors que les relations bilatérales avec Paris connaissent un regain d’activité : Emmanuel Macron est attendu en Inde à la fin du mois pour une visite officielle qui devrait inclure des discussions sur la coopération en matière de défense.

Publicité

Impacts stratégiques et calendrier

Les responsables indiens estiment que l’arrivée de ces matériels modernisera significativement la flotte et enrichira l’arsenal nécessaire à la prévention des menaces régionales. L’acquisition doit permettre à l’armée de l’air de mener des opérations sur un large spectre de scenarios, en améliorant sa portée et sa capacité de dissuasion.

Outre les appareils eux-mêmes, le contrat prévoit probablement des équipements annexes et un soutien logistique destinés à assurer l’entrée en service et la maintenance des nouveaux systèmes. Les modalités précises du transfert de technologie et du calendrier de livraison seront scrutées, tant par les analystes que par les partenaires industriels.

Sur le plan diplomatique, ce type d’accord renforce les liens entre New Delhi et Paris et s’inscrit dans une logique plus large de diversification des fournisseurs d’armement par l’Inde, qui cherche à moderniser ses forces tout en consolidant ses partenariats internationaux.