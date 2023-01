Inde: A 8 ans, elle renonce à l’héritage de la société de diamants de son père pour devenir nonne

Devanshi, la fille aînée du célèbre marchand de diamant Danesh et de sa femme, Ami Sanghvi, a renoncé à ses biens matériels notamment son héritage de plusieurs millions de dollars pour devenir nonne alors qu’elle n’a que 8 ans.

Devanshi âgée de 8 ans, devait hériter de l’entreprise de bijoux « Sanghvi and Sons », connue localement sous le nom de « Diamond City » pour son importance dans le commerce mondial des pierres précieuses. Mais cette semaine, la famille a annoncé contre toute attente que leur fille a opté pour une autre vocation, celle de faire son entrée dans un monastère afin de devenir nonne.

Selon la BBC, la famille pratique le jaïnisme, l’une des plus anciennes religions du monde. Avec l’accord des parents, la fillette a été honorée lors d’une cérémonie de quatre jours au cours de laquelle, elle est montée dans une calèche tirée par un éléphant. Puis, le mercredi 18 janvier, elle a prononcé des vœux avant de renoncer publiquement à son héritage devant des milliers de personnes.

Lors de la cérémonie solennelle, la petite fille s’est fait raser la tête, avant de se rendre dans un temple pour échanger ses vêtements ornés contre une tenue en coton blanc uni. Elle a ensuite été envoyée dans un monastère après la cérémonie car elle ne pouvait plus vivre avec ses parents.

« Elle ne peut plus rester à la maison, ses parents ne sont plus ses parents, c’est une sadhvi (une nonne) maintenant. La vie d’une nonne jaïn est vraiment austère. Elle va maintenant devoir marcher partout, elle ne pourra jamais prendre aucun moyen de transport , elle dort sur un drap blanc par terre et ne peut pas manger après le coucher du soleil« , a déclaré Kirti Shah, une amie de la famille.

Selon la même source, la jeune fille, membre de la communauté jaïn connue pour sa piété, « n’a jamais regardé la télévision, les films et n’a jamais mis pied dans les centres commerciaux et les restaurants ».

Alors que la communauté jaïn félicite la fillette d’avoir pris une décision aussi difficile, plusieurs indiens ont attaqué les parents, à qui ils reprochent de n’avoir pas attendu qu’elle atteigne l’âge adulte avant de lui permettre de faire son choix. Devanshi devient ainsi l’un des plus jeunes à avoir effectué la cérémonie de la » diksha » en abandonnant ses biens matériels pour entrer dans le monachisme jaïn.

Son entreprise familiale, fondée en 1981, a une valeur nette d’environ 60 millions de dollars, selon l’ICRA, une agence de notation indienne.