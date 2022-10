Inde: 3 nigérians spécialisés dans la délivrance de faux visas et passeports arrêtés par la police

La police du Grand Noida a affirmé mardi 18 octobre avoir démantelé un gang impliqué dans la fabrication et la délivrance de faux visas et passeports. Dans le lot figurent trois ressortissants nigérians, identifiés comme les cerveaux du groupe.

Le sous-commissaire de police (Greater Noida) Abhishek Verma a déclaré que le trio avait également été trouvé lié au trafic de drogue et à la fourniture illégale de cartes SIM mobiles à des ressortissants étrangers vivant à Delhi-NCR. Les accusés ont été identifiés sous les noms de Oladele Jimoh, Azuh Daniel Nwachinemere et Collins Tabugbo Odimba, tous résidant actuellement à Delhi.

« Les trois ressortissants nigérians ont été arrêtés avec 65 grammes de MDMA (une variété de drogue) dont la valeur est estimée à environ Rs 12 lakh. Dix-huit faux passeports et 21 faux visas, 30 téléphones portables et 20 cartes SIM activées ont été récupérés de leur possession », a déclaré Verma aux médias.

Selon les résultats des premières enquêtes, les trois nigérians sont arrivés en Inde entre 2012 et 2018 mais séjournaient illégalement avec des passeports et des visas expirés. L’arrestation du trio intervient à la suite d’une répression continue menée par le commissariat de police de Gautam Buddh Nagar contre les ressortissants étrangers vivant illégalement en Inde et ceux qui se livrent à l’approvisionnement en drogues illicites.

En septembre, la police de Greater Noida avait arrêté cinq personnes, dont un ressortissant nigérian, spécialisées dans la vente de la drogue et la fourniture de cartes SIM dans la région NCR.

Les trois nigérians épinglés ce mardi auraient fabriqué illégalement différents visas notamment visa d’études, visa touristique et visa médical pour les étrangers, en particulier ceux de leur pays et les ont vendus pour Rs 10 000 à Rs 12 000 chacun. Ils sont soupçonnés d’avoir fourni de faux documents à environ 250 ressortissants étrangers et de nouvelles enquêtes sur leur réseau sont en cours.

Ils ont été arrêtés en vertu d’articles de la loi NDPS ainsi que les articles sur la tricherie et la fraude du code pénal indien.