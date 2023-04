Incendie meurtrier dans une exploitation laitière du Texas : 18 000 vaches décédées

Une exploitation laitière du Texas, aux Etats-Unis, a été le théâtre d’un terrible incendie, causant la mort de 18 000 vaches et blessant un ouvrier agricole. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’incident.

Un incendie meurtrier dans une exploitation laitière du Texas a occasionné la mort de 18 000 vaches. Le shérif du comté de Castro, Sal Rivera, a indiqué que le système d’évacuation du fumier des étables aurait pu être à l’origine de l’incendie. Il aurait surchauffé, provoquant l’explosion de méthane qui se serait propagé à l’ensemble de l’exploitation. Le commissaire à l’agriculture du Texas, Sid Miller, a déploré qu’il s’agisse de l’incendie le plus meurtrier de l’histoire de l’État pour le bétail.

Les pompiers ont lutté pendant plusieurs heures pour maîtriser les flammes, mais la plupart des animaux n’ont pas survécu. L’exploitation laitière est aujourd’hui complètement détruite, laissant les propriétaires et les travailleurs sous le choc.

Cet incident tragique souligne les risques inhérents à l’agriculture et rappelle l’importance de la sécurité des travailleurs et des animaux. Les autorités poursuivent leur enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’incendie et éviter qu’un tel drame ne se reproduise à l’avenir.