Incendie au CHD Borgou: la maternité évacuée après un début de feu dans une salle technique

Un incendie s’est déclenché dans la soirée du mardi 14 avril 2026 au Centre hospitalier départemental du Borgou, provoquant une situation de tension au sein de l’établissement, notamment dans les services de maternité et de gynécologie-obstétrique.

Selon les premières informations recueillies et rapportées par Le Béninois Libéré, le feu aurait pris dans une salle de maintenance située à l’arrière du bloc de la maternité. La propagation rapide des flammes a entraîné une coupure momentanée de l’alimentation électrique, plongeant plusieurs services sensibles dans l’obscurité pendant quelques minutes.

Par mesure de précaution, le personnel médical a procédé à l’évacuation des patientes et des nouveau-nés présents dans la maternité, afin d’éviter tout risque supplémentaire. Cette opération s’est déroulée dans un climat de vive inquiétude, mais sans incident signalé à ce stade.

Alertés, les sapeurs-pompiers de l’Agence béninoise de protection civile sont intervenus rapidement. Leur action a permis de circonscrire le feu et de sécuriser la zone affectée. Les équipes de secours sont restées mobilisées pour prévenir toute reprise de l’incendie.

Aucune communication officielle n’a encore été faite concernant d’éventuelles victimes ou l’ampleur exacte des dégâts matériels. Les autorités hospitalières suivent de près l’évolution de la situation, compte tenu de la nature critique des services concernés.

Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les causes précises de l’incident.