Inaki Williams: « Je vois Mohammed Kudus jouer pour le Real Madrid ou Barcelone »

L’attaquant des Black Stars, Inaki Williams, pense que son coéquipier Mohammed Kudus ne restera pas très longtemps dans son club de l’Ajax. L’attaquant de l’Athletic Bilbao voit le jeune ghanéen évoluer au Real Madrid ou au Barça.

Mohammed Kudus est sans doute l’une des satisfactions de la participation du Ghana à la Coupe du monde 2022. Malgré l’élimination des Black Stars dès les phases de groupe, battus par le Portugal (2-3) et punis par l’Uruguay (0-2), le milieu de terrain de l’Ajax a fait bonne impression avec deux buts et une passe décisive en trois rencontres.

Des performances qui n’ont pas laissé indifférent les cadors européens. Plusieurs écuries sur le vieux continent dont le Barça et Dortmund sont déjà venues aux nouvelles pour le joueur formé au Right to Dream Academy.

Williams Inaki, qui a joué avec Kudus lors de la Coupe du monde, a été surpris par le potentiel de son compatriote et insiste sur le fait que la star de l’Ajax est destinée à devenir un grand joueur. « Je l’avais déjà fait signer avant de venir, car j’avais entendu parler de lui et j’avais vu ses buts. Quand j’ai disputé la dernière pause de l’équipe nationale avec lui, il m’a déjà beaucoup surpris », a déclaré Williams dans des propos relayés par Ghanasoccernet.

« A mes collègues, quand ils m’ont demandé si quelqu’un m’avait impressionné, je parlais toujours de lui. Je pense que l’Ajax commence à devenir trop petit pour lui et j’espère qu’il fera bientôt le saut vers un grand. J’aurais aimé l’avoir comme un membre de la famille basque pour pouvoir l’amener à Bilbao parce que c’est une bombe, c’est une machine. Il est très complet et avec son jeune âge il a encore beaucoup de marge de progression« , a-t-il ajouté.

Williams a été catégorique lorsqu’on lui a demandé s’il voyait Kudus au Real Madrid, à Barcelone ou à l’Atletico Madrid. « Oui », répondit-il. « Je le vois jouer dans un grand club. Il a beaucoup de potentiel et une grande marge de progression, son plafond ne s’est pas encore vu du tout. Je pense qu’elle peut être l’une des révélations à court terme« , a-t-il conclu.