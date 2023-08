Implication dans un communiqué concernant le Niger et le Sénégal : le parti de Laurent Gbabgo réagit

Le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) a publié un communiqué pour nier sa participation à un document largement diffusé sur les réseaux sociaux qui traite de la situation en République du Sénégal avec l’opposant Ousmane Sonko, ainsi que de la situation en République du Niger.

Ce dimanche, le parti de l’opposant ivoirien, Laurent Gbagbo, a donné des détails sur sa position en réponse à un communiqué controversé qui circulait depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, attribué à une organisation africaine qui revendique 36 entités issues de 17 pays différents.

Ce document, émis par le Président de l’Organisation Néopanafricaniste de Souveraineté (ONS), aborde la situation politique au Sénégal en exprimant son soutien à Ousmane Sonko, l’opposant qui a été accusé et mis en dépôt le 31 juillet dernier. Également, Il a abordé la question du Niger, où la Cédéao envisage une possible intervention militaire en cas de rétablissement du pouvoir conformément à l’ordre constitutionnel.

Démenti du parti de Laurent Gbagbo

Le communiqué en bas de page indique que le PPA-CI est un membre signataire de l’ONS avec des représentations mondiales. Face à cette accusation, le parti conteste et affirmant qu’il n’a jamais signé un tel document et n’a jamais ordonné que quelqu’un le fasse.

En outre, Justin Koné Katinan a déclaré que son parti n’a pas été informé de l’existence de cette organisation et qu’il n’a mandaté personne à cette fin.

« S’il est vrai que les situations politique et sécuritaire au Sénégal et au Niger nous préoccupent au plus haut niveau, nous tenons à clarifier que le PPA-CI n’est pas partie prenante à cette organisation dont il ignore d’ailleurs l’existence », a-t-il conclu.