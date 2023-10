«Ils ont dû boire leur propre ur!ne pour survivre», Inaki Williams sur l’arrivée de ses parents en Espagne

- Publicité-

L’attaquant des Black Stars, Inaki Williams, a parlé de la façon dont ses parents ont voyagé du Ghana à l’Espagne il y a des années.

Dans une longue interview accordée à ESPN pour un groupe caritatif, le joueur de l’Athletic Bilbao a déclaré que ses parents avaient quitté Accra pour la ville espagnole de Bilbao à pied.

« Ma mère et mon père vivaient au Ghana. Ma mère était enceinte de moi et mon père lui a dit « sortons d’ici ». Et ils sont partis à travers le désert”, a-t-il raconté. « Ils ont dû boire leur propre ur!ne pour survivre. Mon père était pieds nus et la plante de ses pieds était brûlée par le sable. Ils ont dû enterrer les gens qui sont morts pendant le voyage », a-t-il ajouté.

Iñaki Williams Arthuer est un footballeur professionnel qui joue comme attaquant pour le club de La Liga Athletic Bilbao et l’équipe nationale du Ghana. Formé à l’académie de l’Athletic Bilbao, il a fait plus de 375 apparitions sous les couleurs du club espagnol, dont un record de 251 matchs consécutifs en Liga.