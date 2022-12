« Ils ne bougeront pas », les musiciens et le staff de Wizkid bloqués à Abidjan

Pour avoir zappé un spectacle en Côte d’Ivoire pour rejoindre le festival WeLovEya organisé par Moov Africa Bénin et le centre communautaire Eya, les membres du staff de Wizkid sont gardés à Abidjan.

Les musiciens et des membres de l’équipe de Wizkid sont bloqués en Côte d’Ivoire jusqu’à ce que l’artiste ne règle ses comptes avec le comité d’organisation du concert qu’il a boycotté le dimanche 11 décembre 2022. Ainsi en a décidé Willy Dumbo, membre du comité d’organisation dudit spectacle au Sofitel Ivoire.

« Rassurez-vous, le reste du staff de Wizkid et ses musiciens sont à Abidjan. Et tant que le tort n’est pas réparé, ils ne bougeront pas. C’est fini, il ne faut plus qu’on se foute des ivoiriens », a-t-il promis dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Ce qui s’est vraiment passé

Il est reproché à Wizkid d’avoir abandonné le public ivoirien pour répondre à un engagement au Bénin alors qu’il avait confirmé sa présence en Côte d’Ivoire et aurait même reçu son cachet qui s’élèverait à 100 millions de FCFA.

Une situation qui frustre les ivoiriens qui ont exprimé leur colère. C’est le cas de Willy Dumba, membre du comité d’organisation. Aux environs de 23 heures, l’animateur a invité les spectateurs à rejoindre leur demeure pour ne pas perdre plus de temps à attendre Wizkid.

« Moi, je ne peux pas vous demander de rester pour quelqu’un qui ne vous respectent pas. La main sur le cœur, mesdames et messieurs, je vous demanderai et je me porte garant ce soir, pour parler au nom de tout le comité d’organisation, pour une fois, quand la pierre n’est pas jetée au comité d’organisation, il faut le dire. J’ai tenu le Micro, je ne suis pas un lâche, je ne vais pas fuir », a-t-il déclare dans une colère noire.

Pour lui, il est inconcevable de prendre des tickets très chers pour un spectacle où l’artiste ne se présente pas. « Vous ne pouvez pas payer 50 milles, 100 milles et 150 milles pour qu’un individu pareil se foute de vous. Y’en a marre. On s’en fout de lui. Croyez-moi, la salle a été payée, le jet privé a été payé », a expliqué Willy Dumba.