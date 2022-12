« Ils m’ont dit: tu ne réussiras jamais », les confidences de Victor Osimhen sur son passé

Dans un entretien accordé au journaliste Oma Akatugba, l’attaquant nigérian Victor Oshimen s’est confié sur ses débuts avant de rejoindre le Napoli. Le buteur a notamment révélé qu’on lui avait prédit qu’il ne ferait pas long feu dans le football.

Victor Osimhen est sans doute l’atout numéro 1 du Napoli en attaque. En 11 matchs cette saison, il a déjà inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives avec le club italien. Au-delà de ses statistiques, l’attaquant nigérian relève également le niveau général des Partenopei lorsqu’il évolue sur le terrain. Une consécration qui n’aura pas été simple à atteindre pour l’ancien Lillois, qui a connu plusieurs difficultés au début de sa carrière.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Pour son ami, Oma Akatugba, qui est aussi journaliste, l’attaquant nigérian s’est livré sur son passé et les obstacles qu’il a dû surmonter pour atteindre son niveau actuel. «Pour arriver là où je suis, j’ai surmonté beaucoup d’obstacles. Les gens disent que je ne durera pas, mais ils ont aussi dit ça quand j’ai été écarté par deux équipes en Belgique. Ils m’ont dit : ‘tu ne réussiras jamais’ et m’ont comparé aux joueurs du passé. C’est normal dans le football. Mais je n’ai jamais pensé à eux» a tout d’abord reconnu le joueur de 23 ans, dans des propos relayés par Foot mercato.

Il a ensuite montré sa satisfaction quant à ses derniers accomplissements: «Je suis en pleine forme, j’ai de nouveaux objectifs. Je joue pour l’un des plus grands clubs d’Europe et dans l’un des meilleurs championnats d’Europe. J’ai été nommé «Jeune joueur de l’année» et j’ai atteint de nombreux objectifs personnels. Ce n’était pas facile. Pourtant, je suis revenu meilleur qu’avant… Pour cela, je dis merci à Dieu. J’ai gagné contre ceux qui ne croyaient pas en moi.»

Profitant actuellement de la trêve internationale, due à la Coupe du monde 2022, Victor Osimhen et le Napoli disputeront un match amical contre Villarreal samedi. La reprise du championnat italien est prévue pour le 4 janvier prochain avec la 16è journée. Les Napolitains se déplaceront alors sur la pelouse de l’Inter Milan.