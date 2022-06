« Il veut prouver qu’il est meilleur que Benzema », dévoile l’ex agent de Lewandoski.

Sur les ondes de Carrusel Canalla, l’ancien agent de Robert Lewandowski a donné l’une des raisons pour lesquelles le polonais désire tant rejoindre le FC Barcelone. Cezary Kucharski explique que Lewy veut prouver qu’il est meilleur que Benzema.

Le feuilleton de l’été se poursuit. Retenu par le Bayern Munich, Robert Lewandowski tente de forcer son départ vers le FC Barcelone. D’ailleurs, un bras de fer public s’est déclaré entre les deux parties. Pour l’ancien agent du buteur polonais, Cezary Kucharski, Lewy va rejoindre l’effectif de Xavi, quoiqu’il arrive.

« Le Barça et Lewandowski vont se battre pour cette signature. Je pense qu’il va signer à Barcelone, je pense que c’est possible. Il doit faire pression sur le Bayern pour qu’il le libère de son contrat. Les responsables du Bayern savent qu’il voulait aller en Espagne. Son plan était l’Allemagne, puis l’Espagne et de terminer sa carrière aux États-Unis« , a expliqué son ex-agent.

Kucharski a ensuite dévoilé l’une des raisons pour lesquelles son ancien protégé désire tant rejoindre la Liga : « Il veut prouver qu’il est meilleur que Benzema, c’est une autre raison d’aller au Barça. Lewandowski n’a pas de rêves. Pour lui, jouer au football est un travail et il est très professionnel. Le Real Madrid et le Barça sont au même niveau« .

En attendant, le Bayern Munich se montre intransigeant au sujet de son meilleur élément. Selon la presse allemande, la direction munichoise a rejeté récemment la deuxième offre du Barça pour Lewandowski.