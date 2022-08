Il surprend sa copine dans un bar avec un autre homme, et la déshabille sur place (vidéo)

Un jeune homme a surpris sa copine et un autre homme, alors que les deux prenaient du bon temps, dans un bar-restaurant. Au milieu d’un échange houleux et sur injonction du compagnon cocufié, la jeune femme a commencé par se déshabiller, jusqu’à se retrouver en soutien-gorge et sous-vêtements.

Un fait divers, comme il en débarque, tous les jours, fait le tour des réseaux sociaux, depuis quelques temps. La vidéo de l’incident, qui s’est produit aux États-Unis et qui semble confirmer une préméditation, montre un jeune homme, qui entre dans un bar-restaurant.

C’est fini !

Comme le montre la séquence, l’individu s’approche d’une loge, où il se retrouve face à un couple. Là, le jeune homme commence par toiser les deux partenaires, qui se prélassaient autour d’une table, ignorant, probablement, que leur tête-à-tête allait être gâché par un homme trompé.

Pendant que la discussion se poursuit, le ton est, vite, monté. Par la suite, la jeune femme, qui était assise, s’est lève, pour confronter leur agresseur, qui, à en croire les détails de l’histoire, se trouve être son petit ami. Visiblement, ce dernier n’a pas digéré le comportement de sa compagne, et est venu réclamer les biens qu’il lui a offerts.

Sur ce, alors que les échanges devenaient, de plus en plus, violents, la fille commence par se déshabiller, au point de se retrouver, uniquement, en soutien-gorge et en sous-vêtements. Chose étonnante, au fur et à mesure que la jeune femme ôte un vêtement, et le laisse par terre, le jeune homme s’en empare. C’est, seulement, quand elle set retrouve, pratiquement, nµe que son compagnon quitte les lieux, après lui avoir notifié que leur relation était finie.

Si la jeune femme a pu sauver la face, c’est grâce à l’homme avec qui elle discutait dans le bar-restaurant, qui lui offre son blouson, pour qu’elle puisse se couvrir. Médusés, les employés du lieu de loisir n’ont pu réagir.

Une fois, dehors, le jeune homme sera stoppé par la police, qui lui retire les vêtements, pour les retourner à la jeune femme.