« Il soutient une rébellion contre… » : Affi N’Guessan à propos de Laurent Gbagbo

- Publicité-

Le mercredi 12 juillet 2023, Affi N’Guessan est sorti pour faire de troublantes révélations sur sa relation avec Laurent Gbagbo. Lors d’une interview, l’actuel président du FPI s’est prononcé sur cette rupture.

Affi N’Guessan est sorti pour faire une révélation troublante sur sa relation avec l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. « C’est Laurent Gbagbo qui m’a trahi. Cela se voit même à travers la crise au sein du FPI. Je suis président du FPI depuis 2001. En 2011, regardez la place marginale qui m’avait été donnée au cours de la campagne de Laurent Gbagbo ».

« J’ai été la victime de cette crise. Le Conseil de sécurité de l’ONU a pris des sanctions contre moi en 2011 : interdiction de quitter la Côte d’Ivoire. Gel de tous mes comptes jusqu’en 2015. J’ai été arrêté en avril 2011, alors que depuis 2002 je n’avais aucune responsabilité à l’intérieur de l’État. Dans le déroulement des procès de cette crise, à aucun moment, j’ai été impliqué dans des massacres de civils. À aucun moment mon nom n’a été mêlé à un quelconque crime ». Affirme-t-il.

- Publicité-

Enfin, le président du FPI dénonce une ingratitude après tout le sacrifice qu’il a fait pour le parti. « J’ai fait 2 ans et demi de prison. À ma sortie de prison, les intrigues se poursuivaient pour me nuire. Je cherche à rencontrer Gbagbo, il ne dit pas question de me recevoir pendant 7 ans. Et tout ça parce qu’il veut me dégager, Gbagbo soutient une rébellion contre ma personne. Est-ce que cela n’est pas un acte de Trahison ? Si je voulais trahir Gbagbo cela aurait été en 2011 quand il a été arrêté. Il me suffisait d’aller faire allégeance au président Ouattara à cette époque. Qui a donc trahi qui ? Moi, j’ai tout fait pour l’unité du FPI ».

Rappelons que Pascal Affi N’Guessan s’est réjoui le 13 novembre 2021 de sa rupture avec l’ancien Président, Laurent Gbagbo lors du Congrès extraordinaire du FPI au Palais des sports de Treichville. Saluant la séparation avec son ex-mentor, Pascal Affi N’Guessan a déclaré : « La rupture avec (Laurent Gbagbo) est consommée. Nous avons tout fait pour l’éviter en faisant preuve de patience. Mais elle nous a été imposée. Cette rupture est une libération, elle est salutaire ».