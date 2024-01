« Il s’agit là d’un véritable cataclysme », le PCB sur les retraites d’office de FDS

- Publicité-

Au Bénin, 1004 agents de la police républicaine et des forces de défense et de sécurité ont été mis d’office à la retraite. Une décision du gouvernement que le PCB qualifie de cataclysme.

Le Directeur Général de la Police républicaine, par message -radio-Téléphone-porté en date du 19 Janvier 2024 a porté l’information aux personnes concernées. Dans une publication, le parti communiste du Bénin évoquant la dimension de l’effectif des forces de sécurité et de défense, affirme qu’il s’agit là d’un cataclysme, d’une opération criminelle.

Le parti affirme que pour soutenir l’opération, le gouvernement se cache derrière la loi sans évoquer l’aspect politique de la décision. Pour le parti communiste du Bénin, aucun texte de loi ne se prend dans le vide. « Tout texte de loi, ou decret ou arrêté a une visée politique et donc une cible à atteindre. Dans le cas d’espèce, quelle est la visée de ces textes et qui reçoivent ici des mesures d’application ? », s’est demandé le parti.

Appréciant le caractère politique de la décision, le parti rouge rappelle que les lois en question « datent de 2020 donc du lendemain des grands événements insurrectionnels ( de mai 2019 et d’avril juin 2020) consécutifs aux élections scabreuses et exclusives législatives et municipales«

Pour le PCB, ces lois ont donc une visée répressive et de règlement des comptes. « Il s’agit ni plus ni moins de réprimer tous fonctionnaires des Forces armées, de police, etc qui à tort ou à raison, ne se sont pas montrés zélés dans l’accomplissement des ordres » du gouvernement.

Le PCB évoque les conséquences de la décision

La mise à la retraite d’office de 1004 fonctionnaire de la police et agents des forces de défense ne sera pas sans conséquence, selon le PCB.

« Du point de vue politique : C’est plus que jamais la destruction de nos Forces de Défense et de Sécurité au profit des armées étrangères (françaises, rwandaises et autres). C’est la destruction de nos Forces de Défense et de Sécurité par l’effet de démoralisation que cela entraîne au sein de ces Corps Stratégiques« , indique le PCB dans sa publication.

Du point de vue des effets individuels, précise le parti, il s’agit d’un désastre psychologique. « A moins d’une semaine, on vous annonce votre cessation de service dans un Corps où vous avez passé déjà au moins 20 ans. Et ceci sans aucune préparation psychologique préalable !« , mentionne le parti.

Cela constitue un découragement au patriotisme, avec un effet inévitable à ne plus se sacrifier au service de la Patrie, indique la publication du PCB.

Le Parti Communiste du Bénin condamne donc cette mesure de mise à la retraite d’office de centaines de fonctionnaires de nos forces de défense et de sécurité comme contraire à l’intérêt de la Patrie, des familles et du peuple du Bénin.

Le parti affirme apporter son soutien aux personnes concernées par ces dures épreuves et leur demande de faire preuve de force morale pour ne pas sombrer physiquement et moralement.