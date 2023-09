« Il n’y a aucune base militaire française au Bénin », Léandre Houngbédji

- Publicité-

Le Porte-parole du gouvernement est revenu sur l’éternelle question de la présence ou non, d’une base militaire française au Bénin. Dans une nouvelle sortie médiatique, Wilfried Léandre Houngbédji a répondu formellement par la négation.

« Il n’y a aucune base militaire française au Bénin. Aucune ! » a déclaré le Porte-parole du gouvernement. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, à ce jour, « il n’y a aucun accord militaire » entre le Bénin et la France qui institue une base militaire française au Bénin. « Je suis formel », a-t-il martelé.

Toutefois, le Porte-parole du gouvernement ne reconnaît pas la présence d’instructeurs étrangers au Bénin, parmi lesquels il y a des Français. « À Kandi, nous avons des instructeurs Français, Belges, Américains qui viennent renforcer les capacités des nôtres », a-t-il précisé.

- Publicité-

La polémique sur la présence supposée d’une base militaire au Bénin fait rage depuis que le Bénin a commencé à faire face aux attaques terroristes. Dernièrement, la polémique s’est intensifiée dans le cadre de la préparation d’une intervention militaire de la CEDEAO pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel au Niger.

La junte nigérienne a ouvertement accusé le Bénin d’envisager une « agression militaire » contre le Niger en collaboration avec la France. Elle est allée plus loin en indiquant avec précision que « des véhicules blindés sont stationnés à Malanville » et qu’un navire militaire français aurait accosté à Cotonou avec à son bord des personnels et des moyens militaires.