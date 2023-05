« Il nous représente valablement … », cet aveu de Fally Ipupa sur Gims

- Publicité-

Invité à se prononcer lors d’une interview sur son homologue et confrère Gims, Fally Ipupa a exprimé son admiration pour le rappeur d’origine congolaise installé en France, louant ses compétences artistiques.

Parmi les grands noms de la musique congolaise, il y a Gims et Fally Ipupa, deux artistes qui ont réussi à conquérir le public français avec leur talent et leur créativité. Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, est un chanteur, rappeur et compositeur congolais qui a commencé sa carrière dans les années 2000 avec le groupe Sexion d’Assaut. Depuis, il a connu un succès phénoménal en France et a su imposer son style unique sur la scène musicale française.

Fally Ipupa, quant à lui, est également un artiste congolais très populaire en France. Chanteur, danseur et compositeur, il est considéré comme l’un des meilleurs représentants de la musique congolaise moderne. Son style musical est une fusion de rythmes congolais traditionnels et de sonorités modernes, qui ont rapidement séduit le public français.

Malgré leur rivalité dans l’industrie musicale, Fally Ipupa a récemment fait une déclaration chaleureuse à propos de Gims. Lors d’une interview, l’aigle de l’Afrique a affirmé que Gims était la personne qui a réussi à faire découvrir les vraies sonorités congolaises aux Français et à leur faire apprécier la richesse et la diversité de la musique congolaise. « Gims est la personne qui nous représente valablement en France. Celui qui a permis aux français d’écouter les vrais sonorités de chez nous », a déclaré Fally Ipupa.

Cette déclaration de Fally Ipupa est une reconnaissance de la contribution de Gims à la promotion de la musique congolaise en France. En effet, depuis ses débuts avec Sexion d’Assaut jusqu’à ses albums en solo, Gims a su imposer son style unique et faire découvrir aux Français la richesse et la diversité de la musique congolaise. Avec des hits tels que « Bella », « Sapés comme jamais » et « Mi Gna », Gims a conquis le cœur des Français et a su se faire une place de choix sur la scène musicale française.

