« Il ne démissionne pas, car il tient aux valeurs démocratiques », la fille du président Mohamed Bazoum

Zazia Bazoum Mohamed a déclaré que son père ne démissionne pas et est bien « décidé de se battre pour la sauvegarde de la démocratie ». C’est à travers une lettre ouverte publiée dans le quotidien français Le Figaro que la fille du président nigérien renversé a fait son appel au secours pour la libération de sa famille.

Dans ce courrier, elle rappelle que son père a été « démocratiquement élu », et qu’« il est le choix du peuple ». « Aujourd’hui, pris en otage avec sa famille, il ne démissionne pas, car il tient aux valeurs démocratiques et a toujours combattu les régimes militaires », ajoute-t-elle. « Il se bat et se sacrifie pour l’avenir de notre cher pays, le Niger, pour le Sahel et pour toute l’Afrique de l’Ouest. » Il aurait pu abandonner pour « épargner cette souffrance » à sa famille et « trouver un poste important à l’international ». « Mais il a décidé de se battre pour la sauvegarde de la démocratie au Niger. »

« Cette injustice contre ma famille et contre le Niger me pousse à me demander s’il n’y a pas un lien avec le fait que le Niger devait devenir dans trois mois un pays exportateur de pétrole », estime Zazia Bazoum Mohamed. Selon elle, « les preneurs d’otages et leurs complices savent que personne ne profitera de façon personnelle de la manne pétrolière » avec son père à la tête du pays. Mohamed Bazoum « veillera toujours à ce que cette richesse bénéficie au peuple nigérien et non à une élite qui se croit supérieure aux Nigériens », assure-t-elle.