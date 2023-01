« Il n’a pas remboursé mon argent », Apoutchou dénonce un coup bas de Debordo Leekunfa

Alors qu’il évoquait sa relation avec Debordo Leekunfa, Apoutchou a dénoncé sur l’émission peopl’Emik un coup bas du chanteur avec qui il avait des affinités.

Ce n’est plus la bonne entente entre Apoutchou National et Debordo Leekunfa. Les deux célébrités ivoiriennes n’entretiennent plus de bonnes relations. Assommé par les questions d’Anaconda, Apoutchou a fini par dire ce qu’il reproche à Debordo.

“Quand j’organisais les oscars des blogueurs et influenceurs en France, J’ai donné 4000 euros à Debordo Leekunfa pour qu’il puisse venir à mon spectacle, il n’est pas venu, il n’a pas remboursé mon argent « , a révélé le blogueur.

A en croire Apoutchou, c’est fort de l’estime qu’il a pour Debordo qu’il n’a fait aucune dénonciation publiquement. « Je n’ai fait aucun post ni communiqué. Pendant 9 mois, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour dire que Debordo a pris mes 4000 euros. J’ai payé son billet d’avion, mais il n’est pas venu… mais je n’ai rien dit parce que je le considère comme un grand frère’’, a-t-il expliqué. Pour l’heur, Debordo Leekunfa a opposé le silence à ces accusations.