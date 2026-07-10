«Il n’a jamais gagné la Coupe du monde», une légende anglaise écarte Ronaldo du débat sur le GOAT

Après l’élimination du Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Troy Deeney a estimé que Cristiano Ronaldo ne pouvait pas être considéré comme le plus grand joueur de l’histoire. L’ancien attaquant de Watford met notamment en avant l’absence d’un sacre mondial au palmarès du quintuple Ballon d’Or.

L’élimination du Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne continue de susciter les réactions. Cette fois, c’est Troy Deeney qui s’est exprimé sur la place de Cristiano Ronaldo dans le débat du GOAT (« Greatest of All Time », ou plus grand joueur de tous les temps). L’ancienne légende de Watford estime que, malgré une carrière exceptionnelle, le capitaine portugais ne réunit pas tous les critères pour être considéré comme le plus grand joueur de l’histoire. Selon lui, l’absence d’un titre de champion du monde pèse lourd dans ce débat.

Interrogé par Sun Football, Deeney a également estimé que l’attaquant d’Al-Nassr, aujourd’hui âgé de 41 ans, dépend davantage de ses coéquipiers pour se créer des occasions de but qu’auparavant. « Pour les puristes du football, on regardera sa carrière en se disant qu’il a été extraordinaire et qu’il mérite toute notre admiration », a déclaré l’ancien attaquant anglais. Avant de poursuivre : « Mais je ne suis pas certain qu’on puisse le placer parmi les plus grands joueurs de tous les temps. Il y en a beaucoup d’autres, et surtout, il n’a jamais remporté le trophée ultime : la Coupe du monde. » Malgré cette sortie prématurée au Mondial 2026, Cristiano Ronaldo demeure l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du football, avec un palmarès exceptionnel en club et en sélection, marqué notamment par le sacre du Portugal à l’Euro 2016.