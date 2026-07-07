«Il marchait comme un grand-père», Chris Sutton charge Ronaldo après l’élimination du Portugal

L’ancien international anglais Chris Sutton a vivement critiqué Cristiano Ronaldo après l’élimination du Portugal face à l’Espagne (1-0), en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Consultant pour la BBC, il estime que le capitaine portugais porte une part importante de responsabilité dans cette sortie prématurée.

Dominé par une solide équipe espagnole, le Portugal n’est jamais parvenu à se montrer véritablement dangereux. Les hommes de Roberto Martínez ont fini par céder en fin de rencontre sur un but de Mikel Merino, synonyme de qualification de la Roja pour les quarts de finale. Si la prestation collective de la Seleção a été jugée décevante, Chris Sutton a concentré ses critiques sur Cristiano Ronaldo, dont l’influence offensive a été très limitée. « Votre avant-centre doit bouger, il doit participer au jeu, presser et varier ses déplacements. Il ne le fait pas. Il se déplace comme un grand-père sur le terrain. C’est aussi pour cela que le Portugal est éliminé », a lancé Sutton sur la BBC.

L’ancien attaquant de Blackburn et de Chelsea a poursuivi en estimant que plusieurs joueurs portugais pouvaient nourrir des regrets. « Cristiano Ronaldo n’a rien fait. Absolument rien. Il y a des joueurs de très grande qualité dans cette équipe qui auront le sentiment d’avoir perdu une formidable occasion dans cette Coupe du monde », a-t-il ajouté. Malgré ces critiques, Cristiano Ronaldo quitte la compétition avec trois réalisations, ce qui fait de lui le meilleur buteur du Portugal durant ce Mondial 2026. Un bilan individuel honorable, mais insuffisant pour éviter l’élimination de la Seleção dès les huitièmes de finale.