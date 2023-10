« Il m’a préservé de la mort », la Légende de la Salsa béninoise, Jospinto en larmes

- Publicité-

Le célèbre chanteur et légende de la Salsa du Bénin, Jospinto, n’a pas pu retenir ses larmes lors de son apparition sur l’émission K’Fé Week-end du vendredi 27 octobre 2023.

En réponse à une vague d’hommages de ses collègues artistes de sa génération, dont Madou La Daronne, Fafa Rufino et bien d’autres, Jospinto a exprimé sa gratitude envers le Père Éternel pour Sa bonté et Son amour. Et, alors qu’il abordait les événements tragiques qui ont troublé sa vie, Jospinto a fondu en larmes vendredi dernier.

« Tout est grâce. Je voudrais remercier le Père éternel pour sa bonté, pour son amour. Il m’a préservé de la mort, c’est certainement parce qu’il a une mission à me confier. Sinon, il m’a confié une mission que je dois nécessairement accomplir. Tout est grâce », a-t-il confié entre les sanglots.

Quand Jospinto enchaînait les épreuves

En effet, le chanteur Josinto a dû mettre une pause à sa carrière pour des raisons de santé il y a plusieurs années. Récemment, en décembre 2021, il a été admis au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutougou MAGA de Cotonou suite à un malaise lors d’un service religieux.

- Publicité-

Avant ce malaise au culte, la légende de la Salsa béninoise, Florent Alapini alias Jospinto, avait été victime d’un grave accident de circulation. Depuis lors, il n’a pas encore pu retrouver la scène.

Aujourd’hui, malgré les épreuves, l’artiste espère revenir sur scène pour enchanter à nouveau son public avec sa voix exceptionnelle et son talent inégalable.

Depuis 2014, Florent José Atoyèbi alias Jospinto, fait partie des salseros du groupe Africando où il a remplacé Feu Gnonas Pedro.