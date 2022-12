« Il m’a dit qu’il m’aimait », Eudoxie Yao clarifie sa relation avec Grand P

La chanteuse et influence ivoirienne Eudoxie Yao a évoqué sa proximité avec le comédien guinéen Grand P qui ne rate aucune occasion pour lui déclarer son amour sur les réseaux sociaux.

C’était chaud ce mardi 20 décembre 2022 entre Anaconda et Eudoxie Yao sur l’émission Peopl’Emik de la 3. Après avoir évoqué ses voyages sur Dubai et sa fortune, l’influenceuse s’est prononcée sur sa relation très médiatisée avec Grand P.

« Ce que tu dis est très grave, ceux qui nous suivent vont penser que c’est la vérité, Moi je ne le connaissais pas », a répondu la bimbo ivoirienne quand le polémiste animateur Anacada a estimé qu’elle a profité de Grand P. « Grand P, physiquement à un handicap et elle, avec sa forme, elle se met à côté du gars et ça donne plus de visibilité, donc, tu as profité de lui », a-t-il lancé à celle qui se fait appeler la go bobaraba.

« Je suis désolée, mais d’autres personnes peuvent se mettre à côté de lui et ça ne donnera aucune visibilité . Rien n’était prémédité, aucunement, ça n’a pas été prémédité », a-t-elle précisé. D’après Eudoxie Yao, elle n’était pas si proche de Grand P avant sa première déclaration d’amour.

« Je suis partie juste pour le soutenir et c’est là qu’il m’a dit qu’il m’aimait », a-t-elle clarifié. Pour elle, si leur couple a été médiatisé, c’est parce qu’elle était connue pour sa forme généreuse.

« Les gens ont aimé nous voir ensemble, ce n’est pas comme si on s’est dit : je veux être avec lui et puis les gens vont aimer, non », a-t-elle insisté avant de lancer un défi à Anaconda. « Tu peux former ton couple avec quelqu’un et ça peut ne pas prendre. Moi je l’ai fait avec le cœur ».